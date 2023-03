Il achète une villa avec son jackpot à la loterie et devient le voisin des stars

Un Américain d’une trentaine d’années a décidé de se faire un « petit » plaisir. Heureux gagnant d’un super jackpot à la loterie, il a empoché deux milliards de dollars. Une somme qu’il a décidé de percevoir sous une forme forfaitaire d’environ 997,6 millions de dollars avant impôts. Son premier gros achat s’est porté sur une maison à Hollywood Hills, rapporte le Los Angeles Times.



Cette maison, mise en vente 29,95 millions de dollars, a finalement été achetée 25,5 millions de dollars. Ce qui représente environ 2,56 % des gains de l’Américain et la vente la plus chère de l’année à Hollywood Hills.



Les nouveaux voisins du milliardaire sont loin d’être inconnus : Ariana Grande ou encore Dakota Johnson, selon le magazine Dirt. Et s’il ne peut profiter que d’un extérieur réduit, car la demeure se trouve à flanc de falaise, le trentenaire aura tout pour s’occuper à l’intérieur. Dans la surface de plus de 1.000 m2, cinq chambres et autant de salles de bain, une cuisine extérieure et une piscine à débordement.



Un niveau inférieur dédié aux loisirs offre une salle de sport, une piscine, une cave à vin, une salle de cinéma et un sauna. Il est également possible de profiter d’une terrasse sur le toit et de la superbe vue sur tout Los Angeles. Enfin, deux grands garages permettent d’installer pas moins de sept voitures, ainsi que plusieurs autres véhicules dans la cour.



Son ticket de loterie, l’homme l’avait acheté dans une station-service d’Altadena, une localité de Los Angeles, en novembre dernier. Il a réussi à trouver les cinq numéros gagnants ainsi que le Powerball. Lors de la réception des gains en février, il n’a pas souhaité s’exprimer publiquement mais a assuré dans une déclaration être « choqué et ravi ».