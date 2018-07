Ibrahimovic renonce au All Star Game

L'attaquant suédois des Los Angleles Galaxy Zlatan Ibrahimovic, 36 ans, a renoncé au All Star Game de la MLS, face à la Juventus de Turin mercredi à Atlanta, afin de se ménager, a annoncé lundi son club. Auteur d'un triplé contre Orlando dimanche, Ibrahimovic, qui a déjà inscrit 15 buts en 17 matches cette saison, aurait disputé sa troisième rencontre en une semaine s'il avait participé à ce match. "Je suis vraiment déçu de manquer ce All Star Game face à la Juventus, l'un de mes anciens clubs, et je remercie les fans de m'avoir choisi, mais je souhaite avant tout aider mon club à se qualifier pour les play-offs", a indiqué l'ex-attaquant de Manchester United et du Paris SG.