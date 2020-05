Ibrahimovic de retour à Milan

La star suédoise de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic a fait lundi son retour en Italie, après avoir passé près de deux mois dans son pays natal, rapportent les médias italiens.

Le site internet Sky Sport a publié plusieurs photos de l'attaquant à son arrivée à Milan, masqué et ganté. L'ancien joueur du Paris SG a ensuite été conduit à Milanello, le centre d'entraînement du club rossonero.

Selon plusieurs médias italiens, c'est là qu'il observera une quarantaine de 14 jours. Ses équipiers s'entraînent sur place de façon individuelle depuis une semaine et pourront reprendre les séances collectives à partir du 18 mai.

Ibrahimovic avait quitté l'Italie le 12 mars pour s'installer à Stockholm. Il a pu s'y entraîner avec les joueurs du club d'Hammarby, dont il est actionnaire.

En Suède, les restrictions pour contenir la progression du Covid-19 étaient plus souples que dans la plupart des pays européens, notamment l'Italie, qui a été soumise à un confinement très strict.

Avec le retour d'"Ibra", le football italien a retrouvé toutes ses stars étrangères, nombreuses à avoir quitté le pays au début du confinement. Cristiano Ronaldo est ainsi rentré lundi dernier à Turin et Franck Ribéry vendredi à Florence.