ITB China 2025: Le Maroc à l'assaut du premier marché touristique mondial

Shanghai s'apprête à vibrer ce mardi au rythme du tourisme international lors de l'ITB China 2025, le salon professionnel B2B de référence dédié au secteur du voyage en Chine.



Prévu jusqu'à jeudi au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, cette grande messe du secteur touristique asiatique constitue une plateforme incontournable pour le networking et les opportunités commerciales dans l'industrie du voyage.



En effet, l’ITB China réunit plus de 600 exposants représentant 80 pays et devrait accueillir 15.000 visiteurs professionnels, ainsi que plus de 1.000 acheteurs issus de 790 compagnies différentes, selon les organisateurs.



L'Office national marocain du tourisme (ONMT) affiche une présence significative lors de l’édition de cette année de l’ITB China, avec une forte délégation de professionnels du secteur et une programmation éclectique ouvrant la voie à des perspectives de coopération prometteuses.



Quinze co-exposants marocains accompagnent ainsi l'ONMT dans ce salon pour présenter les atouts de la destination Maroc aux professionnels chinois et développer des partenariats structurants.



Un stand marocain est également déployé à cette occasion, et bénéficiera d'une visibilité particulière étant donné qu’il est inclus dans la tournée officielle de la direction de l'ITB China, en présence du top management organisationnel, de groupes touristiques majeurs et d'officiels chinois de haut rang.



Le salon ITB China s'impose donc comme un levier stratégique pour le Maroc dans sa conquête du marché touristique chinois.



Après avoir enregistré un record de 142.000 visiteurs chinois en 2019, le Royaume a vu cette dynamique s'estomper durant la pandémie, avant qu’elle ne reprenne de plus belle avec 107.000 visiteurs chinois comptabilisés en 2024, soit une récupération de 75% des niveaux pré-pandémiques.



Cette reprise prometteuse n'est pas le fruit du hasard et s'explique en grande partie par l'action volontariste de l'ONMT, qui a déployé un plan d'action ambitieux vis-à-vis du marché chinois décliné en partenariats stratégiques, campagnes de promotion digitales et traditionnelles, rencontres médias, voyages de familiarisation et roadshows.



Cette stratégie s'appuie aussi sur la réouverture, en janvier dernier, de la ligne directe Pékin-Casablanca par la Royal Air Maroc (RAM) et le lancement de la connexion Shanghai-Casablanca par China Eastern.



Selon la China Tourism Academy et l'ONU Tourisme, les voyages à l'étranger depuis la Chine sont passés de 87 millions en 2023 à environ 130 millions en 2024. Les projections tablent sur 155 millions de voyageurs en 2025, avec un objectif de 200 millions à l'horizon 2028.



Représentant un touriste sur dix au niveau mondial et générant 150 millions de voyageurs annuels, la Chine constitue le premier marché touristique en termes de volume et de recettes.