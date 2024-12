IFFHS Awards 2024 : Bouchra Karboubi cinquième meilleure arbitre féminine au monde

La Marocaine Bouchra Karboubi a été classée cinquième meilleure arbitre féminine au monde par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) dans le cadre de ses Awards 2024.



Karboubi s'est adjugé le prestigieux Prix de meilleure arbitre féminine africaine, lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, tenue le 16 décembre à Marrakech.



Première femme arabe à officier une rencontre de la Coupe d'Afrique des nations en tant qu’arbitre principale, lors de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire, elle a également été au sifflet lors de la Coupe du monde féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Karboubi a eu aussi le privilège de devenir la première femme à diriger un match de première division de la Botola Pro D1 de football, tout comme elle a été désignée pour officier la finale de la Coupe du Trône 2019-2020.

L'arbitre marocaine a, par ailleurs, reçu en début d'année le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum de la créativité sportive en tant que "meilleur arbitre arabe de football".



L'Anglaise Rebecca Welch a occupé la première place du classement de l'IFFHS des meilleures arbitres féminines au monde en 2024, devant la Française Stéphanie Frappart et la Suédoise Tess Olofsson.