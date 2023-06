Holding SARL porte à 37,8% sa participation dans le capital d'Aluminium du Maroc

"Holding SARL" a déclaré avoir franchi, directement à la hausse, le seuil de participation de 33,33% dans le capital de la société Aluminium du Maroc, a annoncé, vendredi, l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Ce franchissement de seuil de participation fait suite à l'acquisition, le 1er juin courant, de 21.004 actions Aluminium du Maroc, sur le marché de blocs auprès de Fettouma Sebti et Mohamed El Alami, au cours unitaire de 1.349 dirhams et de 2.957 actions, sur le marché central, au cours unitaire de 1.349 dirhams, fait savoir l'AMMC dans un communiqué de presse.



Suite à ces transactions, "Holding SARL" déclare détenir 176.171 actions Aluminium du Maroc, soit 37,80% du capital de ladite société.

Dans les six mois qui suivent le franchissement du seuil précité, "Holding SARL" envisage d'arrêter ses achats sur la valeur Aluminium du Maroc, conclut le communiqué.