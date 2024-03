Hicham Dmii nommé entraîneur de la sélection olympique du Bahreïn

La Fédération de football du Bahreïn a annoncé, lundi, la nomination du cadre marocain Hicham Dmii à la tête de sa sélection olympique.

La cérémonie de signature du contrat a eu lieu au siège de la Fédération de football du Bahreïn, en présence de son secrétaire général, Rached Zoghbi.



Le technicien marocain a choisi comme assistants Faouzi Ayech en tant qu'entraineur adjoint, et les Marocains Brahim Bougrine (entraîneur des gardiens) et Aziz Kahouich (préparateur physique).



Le cadre marocain avait entraîné plusieurs clubs des championnats professionnels de première et deuxième divisions, menant l’Olympique club de Safi à la finale de la Coupe du Trône de la saison 2015-2016, perdue face au MAS de Fès sur le score de 2-1.