Hicham Al Aroui débarque à l'OCS

L'Olympique Club de Safi (OCS) a annoncé avoir conclu un contrat d'une saison renouvelable avec le joueur Hicham Al Aroui, en provenance du Rapide Club Oued Zem (RCOZ). Al Aroui renforcera les rangs du club safiot lors de la saison prochaine et portera le maillot n° 10 qui appartenait à la star et capitaine de l'équipe Mohamed El Mourabit, qui a rejoint le Chabab de Mohammedia (SCCM), précise l’OCS dans un communiqué. Né le 11 janvier 1990, Hicham Al Aroui a porté les couleurs du Kénitra Athlétic Club (KAC), du FUS de Rabat et du RCOZ où il a brillé au cours des dernières saisons. Par ailleurs, le club safiot a annoncé la signature d'un contrat de deux ans avec Youssef Achami pour occuper le poste d’adjoint de l'entraîneur de l'équipe, Abdelhadi Sektioui.