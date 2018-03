Harry Kane blessé : Tottenham et l'Angleterre inquiets

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino s'est dit "inquiet" suite à la blessure à la cheville droite de son meilleur buteur Harry Kane, sorti au bout d'une demi-heure dimanche à Bournemouth (4-1); un coup dur également pour l'Angleterre à quatre jours de l'annonce de la liste des joueurs retenus pour deux matches amicaux.

"Je suis inquiet. Jusqu'à ce qu'on fasse des analyses, demain ou après-demain (lundi ou mardi), nous ne pouvons rien dire de plus", a déploré Pochettino.

"Je m'inquiète pour lui, pour sa cheville. Nous espérons que ce n'est pas un gros pépin et qu'il va pouvoir se rétablir le plus tôt possible, pour être disponible", a-t-il ajouté, conscient que l'Anglais a déjà été gêné par cette cheville droite dans un passé récent, comme quand il a manqué une quinzaine de matches la saison dernière.

L'avantage, pour Tottenham, c'est que les Spurs ne joueront plus avant le 1er avril, une fois négocié un dernier déplacement samedi en Coupe d'Angleterre, à Swansea, avant la trêve internationale.

Cette blessure risque surtout d'être préjudiciable à Gareth Southgate, à moins de 100 jours du Mondial, alors que le sélectionneur anglais doit publier jeudi sa liste de joueurs convoqués pour les matches amicaux contre les Pays-Bas (23 mars) et l'Italie (27 mars).

Lors de la victoire à Bournemouth (4-1), Kane a cru avoir marqué le but égalisateur pour les Spurs avant d'être signalé hors-jeu, puis il est resté au sol après un contact avec le gardien Asmir Begovic.

Sorti à la demi-heure de jeu, l'Anglais de 24 ans (23 sélections, 12 buts) a ensuite été vu par des médias sortant du stade en s'aidant de béquilles, avec une grosse atelle à la cheville droite.