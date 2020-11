Hamza Maimon, l'international marocain qui fait le bonheur de Palma Futsal

Champion d’Afrique de futsal avec le Maroc, Hamza Maimon confirme son talent comme l’un des joueurs les plus réguliers du meilleur championnat de futsal au monde et fait les beaux jours de son équipe Palma Futsal, basée à l’île de Majorque. L’international marocain, qui disputera sa troisième saison avec l’équipe espagnole, est devenu l’un des joueurs incontournables dans les schémas de l’entraîneur Antonio Vadillo grâce à sa discipline, sa régularité et sa contribution à la fois en défense et en attaque. Auteur de quatre butsla saison dernière, atypique en raison du coronavirus, l’international marocain souligne que son transfert à Palma Futsal est une "étape importante" dans sa carrière professionnelle puisqu’ils’agit d’une équipe "exigeante qui veut se battre pour de belles choses". "Nous sommes une équipe ambitieuse qui travaille dur pour améliorerson niveau afin de gagner destitres. L’objectif est de jouer pourles premières places du classement en Liga et aller loin en Coupe du Roi", a confié Hamza dans une interview à la MAP. "Palma est une équipe qui se développe chaque année pour côtoyer les grands rivaux de la meilleure ligue du monde", a-t-il insisté. Hamza se dit "très fier" de défendre les couleurs de l’équipe nationale et surtout "très honoré" d’avoir participé avec ses collègues au sacre africain à Lâayoune en février dernier, le deuxième du Maroc après celui remporté en Afrique du Sud en 2016. "La sélection marocaine dispose de joueurs talentueux qui peuventfaire la différence à chaque moment de la rencontre à l'instar de ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d’Afrique", a relevé Hamza, assurant que la solidarité, la discipline et la volonté de l’ensemble des composantes de l’équipe nationale, en plus du savoir-faire de l’entraîneur Hicham Dguig, ont permis au Maroc de remporter le titre africain. "Le mélange entre les joueurs locaux et ceux évoluant à l’étranger a donné lieu à une équipe solide en défense et généreuse en attaque", a poursuivi l’international marocain, engagé dans des négociations pour prolongerson contrat avec Palma Futsal. Pour Hamza, cette génération de joueurs est en mesure de présenter une belle prestation lors de la prochaine édition de la Coupe du monde de la discipline. Initialement prévue du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie, la neuvième édition de la Coupe du monde de futsal se tiendra du 12 septembre au 3 octobre 2021 à cause de la pandémie du Covid-19. "Après les deux premières participations en Thaïlande en 2012 et en Colombie en 2016, le Maroc a gagné en expérience et en maturité pour signer un bon parcours lors de la prochaine édition de cet évènement planétaire", a fait observer Hamza, mettant l’accentsurl’importance de faire preuve d’un esprit professionnel pour se battre contre des équipes de haut niveau. Les matchs de préparation programmés avant ce rendez-vous international contre de grandes équipesseront un bon test pour mesurer les capacités de la sélection nationale, a-t-il enchaîné. "Nous allons défendre nos chances avec toutes nos armes et avec l’enthousiasme du public marocain qui encourage toujours sa sélection comme c’était le cas à Laâyoune lors de la dernière Coupe d’Afrique", a conclu l’international marocain.