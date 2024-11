Hajj 1446 : Date arrêtée pour la 2ème phase du paiement des frais pour les personnes inscrites dans les listes d'attente

La deuxième phase de l'opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1446 de l'Hégire pour les personnes inscrites dans les listes d'attente se déroulera du 09 au 13 décembre 2024, avec acceptation du chèque certifié, a annoncé vendredi le ministère des Habous et des Affaires Islamiques.



Il s'agit des citoyens inscrits dans ces listes d'attente selon l'ordre établi par le processus de tirage au sort et qui remplaceront ceux n'ayant pas pu effectuer le règlement des frais du Hajj pour la saison 1446 lors de la première phase, a précisé le ministère dans un communiqué.



Le paiement sera effectué en un seul versement auprès des agences d'Al Barid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume tant pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires Islamiques que pour celui des agences de voyages.



La Commission Royale chargée du pèlerinage avait recommandé le paiement, par les citoyens sélectionnés dans le cadre du tirage au sort pour l'organisation officielle, d'un montant approximatif estimé à 65.000 DH, alors que la valeur définitive du Hajj sera arrêtée ultérieurement, soit en hausse ou en baisse, a ajouté la même source.