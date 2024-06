Hajj 1445 : Arrivée de plus de 18.000 pèlerins marocains aux Lieux saints de l'Islam

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a indiqué, lundi à Rabat, que 18.119 pèlerins des 22.500 pèlerins de l’organisation officielle sont arrivés aux Lieux saints pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l'année 1445 H.



Répondant à des questions orales à la Chambre des représentants sur l’organisation de la présente saison du Hajj, le ministre a relevé que 12.040 pèlerins sont arrivés à la Mecque, alors que 6.079 autres ont gagné Médine, notant que le dernier vol direct vers Médine a eu lieu ce lundi.



Notant que des améliorations organisationnelles ont été apportées à la saison du Hajj cette année, M. Toufiq a souligné qu’il a été procédé à une nouvelle structuration de la délégation sanitaire et de celle des encadrants pour en définir avec précision la structure et les missions.



Il s’agit aussi de la mise au point du programme électronique "le parcours du Hajj" qui permet de suivre toutes les étapes qu’emprunte le pèlerin depuis la mère Partie, a-t-il expliqué, ajoutant que l’encadrement des pèlerins cette année a été renforcé à travers la mise en place d’un programme dédié qui définit les principaux thèmes qui seront abordés à chaque rencontre s’agissant de la sensibilisation religieuse ou administrative, outre la fixation du temps alloué à chaque aspect.



Parmi ces mesures figurent aussi l’amélioration des services fournis aux pèlerins via l'élaboration d'un cahier des charges précis, ainsi que de la qualité de la nourriture en adoptant le contrôle numérique pour s’assurer que l'ensemble des pèlerins bénéficient des repas.



Il s’agit également de mettre en place un mécanisme de contrôle des tentes mises à la disposition des pèlerins, fournir une isolation en plâtre dans les tentes à Mina, y augmenter le nombre de climatiseurs et mettre à disposition de tous les pèlerins des matelas de qualité.



S’agissant des procédures régulières sur le sol national, le ministre a affirmé que ces mesures sont issues des recommandations de la Commission Royale chargée du pèlerinage datées du 9 novembre 2023, ainsi que de la coordination avec l'ensemble des départements, institutions et instances membres de la Commission.



Il a également évoqué la fixation à 66.865 DH les frais du pèlerinage concernant l’organisation officielle et l'arrêt de la liste des bénéficiaires du Hajj dont le nombre se chiffre à 34.000 (22.500 pèlerins pour l’organisation officielle et 11.500 pèlerins dans le cadre de l’organisation assurée par les agences de voyages).



Le ministre a, en outre, indiqué que des cycles de formation ont été organisés à partir de février dernier, notant que des programmes de sensibilisation dans les différents dialectes ont été mis au point et diffusés sur les médias, en plus de la distribution d'outils d'orientation sur les étapes du pèlerinage. Ces outils sont également disponibles via une application électronique.



M. Toufiq a, par ailleurs, précisé que le nombre total d'encadrants s'élève à 738, répartis entre délégations administrative, sanitaire, médiatique, touristique et d'orientation, ajoutant que le nombre d'encadrants et d'accompagnateurs de pèlerins est de 520, soit un encadrant pour un chaque groupe de 47 personnes.