Habiba Kadiri : La vaccination, meilleur bouclier contre le variant Omicron

La vaccination demeure le meilleur bouclier contre le variant Omicron du coronavirus, a souligné Habiba Kadiri, médecin-chef au pôle des affaires médicales au Centre hospitalier régional Moulay Youssef de Casablanca.



Approchée par la MAP suite à l’annonce, mardi, de 27 nouveaux cas du variant Omicron, Dr Kadiri a relevé qu’il n’y a aucun doute sur l’efficacité des vaccins actuels contre le variant Omicron qui présente un nombre élevé de mutations.



"L'efficacité des vaccins n’est plus à démontrer", a-t-elle relevé, notant que les experts internationaux l’ont prouvé à plusieurs reprises.



Pour ce qui est des 46 cas suspects détectés, Mme Kadiri a expliqué qu’ils sont actuellement placés à l’isolement pour bénéficier d'une supervision médicale, ajoutant que leurs cas sont en cours d’investigation.



Le médecin a fait observer que le mois de décembre a connu une propagation fulgurante du variant Omicron dans le monde avec une progression préoccupante en Europe.



S’agissant de l’apparition d’une nouvelle vague de la Covid-19 au Maroc, elle a relevé que la possibilité d’une rechute épidémique reste "probable" devant l’augmentation du nombre de cas et de clusters familiaux.



Mme Kadiri a, dans ce sens, évoqué les efforts du Royaume visant à freiner et à endiguer la propagation de ce variant à travers une batterie de mesures, notamment la suspension des vols, le contrôle des voyageurs et l’interdiction des grandes manifestations culturelles, outre la large sensibilisation du public au respect des mesures barrières et l'accélération de la campagne de vaccination.



Interrogée sur le moyen de limiter les contaminations et préserver les acquis du Royaume en matière de gestion de la pandémie de la covid-19, le médecin-chef a exhorté les citoyens à se conformer strictement aux mesures préventives individuelles et collectives, à savoir le port correct du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique.



Elle a, à cet égard, tenu à souligner encore une fois la nécessité de devoir se faire vacciner et de recevoir toutes les doses.



Lire également: Imad Kansau Il faut du temps pour déterminer les caractéristiques du mutant Omicron