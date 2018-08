Habib El Malki se félicite de l'excellence du dialogue politique entre Rabat et Bogota

Le président de la Chambre des représentants s’est, par ailleurs, entretenu lundi, à Bogota, avec le nouveau ministre des Affaires étrangères Carlos Holmes Trujillo.

Lors de cet entretien Habib El Malki s’est réjoui que l’accession du nouveau Président à la magistrature suprême se déroule alors que les deux pays s’apprêtent à célébrer, en 2019, le 40ème anniversaire de l’établissement des relations entre la République de Colombie et le Maroc.

Cet événement sera l’occasion d’esquisser de nouvelles perspectives dans le domaine de la coopération économique, commerciale, culturelle, politique, parlementaire. Une occasion de consolider les relations maroco-colombiennes basées sur l’amitié, le respect mutuel et le partage des mêmes fondamentaux en matière de politique étrangère, à savoir les principes onusiens de paix, de stabilité et d’unité des peuples et des territoires.

Habib El Malki s’est également félicité de l’excellence du dialogue politique qui se poursuit entre les deux pays, en mettant en exergue le grand potentiel de coopération économique et commercial que les deux pays se doivent d’explorer dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture, les pêches, le tourisme et d’autres.

Le président de la Chambre des représentants a aussi tenu à saluer la position de la Colombie au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, une question existentielle pour tous les Marocains.

De son côté, le ministre colombien a considéré que la présence du président de la Chambre des représentants à l’investiture du nouveau Président colombien constitue une marque de haute estime qui reflète la profondeur des relations entre les deux pays. Ces relations, a-t-il ajouté, peuvent être consolidées davantage dans les domaines économique, commercial, culturel et dans celui de la recherche scientifique.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Bogota, Farida Loudaya.