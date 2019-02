Habib El Malki s’entretient avec la ministre indienne des A.E

Le rôle de premier plan assuré par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est apprécié à l'échelle mondiale, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj.

Lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, elle a indiqué que le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, a su concilier stabilité et développement, relevant que le Royaume, fort de sa position stratégique exceptionnelle, assure un rôle à dimension internationale et entretient des relations distinguées avec les autres pays.

Sushma Swaraj a également souligné l'impératif de mettre en place une coopération économique tridimensionnelle associant l'Inde, le Maroc et les pays africains, rappelant la visite du Souverain en Inde, lors du 3ème Forum Inde-Afrique, qui a donné de la vigueur et un nouvel élan aux relations bilatérales.

Pour sa part, Habib El Malki a mis en avant les liens d’amitié unissant l'Inde et le Maroc, qui entretiennent de surcroît des liens historiques étroits, mettant l'accent sur le travail conjoint mené dans le cadre du Mouvement des pays non-alignés.

Après avoir souligné que le peuple marocain apprécie la lutte pacifique menée par le leader indien Mahatma Gandhi pour l'indépendance de son pays, il a salué le développement que connaît l'Inde dans divers domaines, qualifiant le pays de "force montante contribuant à la sécurité de l'océan Indien et du reste du monde". Et de souligner que les relations entre les deux pays avaient enregistré un saut qualitatif depuis les visites de S.M le Roi Mohammed VI en Inde ces dernières années, formulant l’espoir que les deux parties approfondissent leur dialogue politique et établissent un partenariat stratégique multidimensionnel. Il a loué, à ce titre, la position positive de l'Inde à l'égard de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

De même, il a rappelé le rôle central du Souverain, en sa qualité de Commandeur des croyants, dans la consolidation d'un islam tolérant, modéré et du juste milieu et dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Au niveau parlementaire, Habib El Malki a réitéré la volonté de renforcer la coopération entre les institutions législatives des deux pays, évoquant la formation au sein de la Chambre des représentants du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Inde.