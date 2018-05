Habib El Malki s’entretient avec l’ambassadrice d’Ethiopie

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu mercredi dernier Yeshi Tamrat, ambassadrice de la République fédérale démocratique d'Ethiopie à Rabat.

Lors de cette rencontre, la diplomate a loué la vision Royale visant à développer les relations entre les deux pays, notant, en particulier, la supervision par le Souverain du lancement de la plateforme intégrée de production d'engrais en Ethiopie et les différents accords conclus entre les secteurs privés des deux pays.

L'ambassadrice a également loué le niveau de coopération entre le Maroc et l'Ethiopie dans divers domaines et informé le président de la Chambre des représentants de la situation politique, économique et sociale en Ethiopie à la lumière de la formation du nouveau gouvernement et de l’essor économique de l'Ethiopie durant ces dernières années, ajoutant que le nouveau gouvernement s'efforce d'améliorer les conditions sociales de la population.

Pour sa part, Habib El Malki a exprimé son intention de donner une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire entre les deux pays par l'activation de la diplomatie parlementaire, en évoquant la création par la Chambre des représentants d’un groupe d'amitié parlementaire maroco-éthiopien.

Dans le même contexte, il a invité le nouveau président de la Chambre des représentants éthiopienne à effectuer une visite de travail au Maroc pour discuter des moyens de renforcer les relations entre les institutions législatives des deux pays.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné que l'Ethiopie, qui a connu une transition démocratique et sans heurts, est un exemple pour le continent africain, soulignant que tous les pays africains se trouvent confrontés aux mêmes défis et aux mêmes problèmes liés au développement, à l'emploi et à l'amélioration des conditions de vie des populations; la situation actuelle exige qu’ils coopèrent entre eux et de faire front commun en ces temps de mondialisation.