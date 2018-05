Habib El Malki représente S.M le Roi à la cérémonie d’investiture du président sierra-léonais

Le nouveau président avait prêté serment quelques heures après l'annonce des résultats le 4 avril dernier, marquant ainsi le retour au pouvoir du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) après une décennie dans les rangs de l’opposition.

Les relations diplomatiques entre le Maroc et la Sierra Leone ont été établies après la visite de son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au Royaume en 2003.

Cette visite, qui a insufflé une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, a été couronnée par la décision de la Sierra Leone de geler sa reconnaissance de la pseudo-RASD.

La Sierra Leone a, également, fait part de son grand soutien à la demande du Maroc d'adhésion à l'Union africaine.

Politiquement, les deux pays ont une convergence de vue sur de nombreuses questions dans les domaines liés notamment à la coopération religieuse et éducative ainsi qu’à la promotion de la paix et de la sécurité.