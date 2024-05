Ouverture de l'ambassade du Royaume du Maroc en Gambie

L'ambassade du Royaume du Maroc à Banjul, en Gambie, a été ouverte officiellement vendredi en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de son homologue gambien, Mamadou Tangara.



La cérémonie s'est déroulée en présence également de responsables gambiens, de représentants du corps diplomatique et de consuls de pays européens et africains accrédités à Banjul, de membres de la délégation marocaine participant aux travaux du 15ème sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), de membres de la communauté marocaine établie en Gambie, ainsi que du chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc dans ce pays, Ahmed Belhaj.



L'inauguration de la représentation diplomatique du Royaume du Maroc à Banjul a eu lieu en marge des travaux de la 15ème Conférence du sommet islamique, qui s'est ouverte, samedi au Centre international de conférences "Dauda Kairaba Diawara", en présence des dirigeants et chefs de gouvernement des pays de l’Organisation. A noter que les relations entre le Maroc et la Gambie ont connu un fort développement grâce aux liens existant entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Adama Barrow.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le chef de la diplomatie gambienne s'est dit heureux d'assister, en compagnie de son homologue marocain, à l'inauguration de l'ambassade du Maroc, soulignant que l'ouverture de cette représentation diplomatique permettra aux Gambiens de mieux connaître le Royaume.



Le ministre a rappelé que la Gambie a été le premier pays à ouvrir un consulat général à Dakhla, se félicitant des excellentes relations existant entre les deux pays.