Habib El Malki réitère le soutien du Maroc à la cause palestinienne

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a réitéré, jeudi à Rabat, le soutien absolu du Maroc à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant sur l'ensemble de ses territoires.

Lors d'entretiens avec l'ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, il a souligné que les initiatives de S.M le Roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al Qods, et sa supervision récemment de l’opération d’acheminement d'aide humanitaire au profit du peuple palestinien et du déploiement d’un hôpital de campagne des Forces Armées Royales dans la bande de Gaza, illustrent les positions claires du Royaume du Maroc et son soutien au peuple palestinien frère.

Il a, dans ce sens, condamné la politique d'agression d'Israël dans les territoires palestiniens, soulignant la position constante de la Chambre des représentants avec toutes ses composantes, envers toutes les initiatives visant à soutenir la cause palestinienne, indique un communiqué de la Chambre.

M. El Malki a également adressé une invitation à une délégation du Conseil national palestinien pour se rendre au Maroc, en vue d'examiner les moyens susceptibles de soutenir la résistance du peuple palestinien face à l'occupation israélienne, note le communiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur de Palestine à Rabat a mis l’accent sur la «position distinguée» du Royaume du Maroc à l’égard de la défense de la cause palestinienne, relevant que l’initiative de SM le Roi, président du Comité Al Qods, portant sur le déploiement d’un hôpital de campagne et l'envoi d'une aide humanitaire, constitue un geste de soutien au peuple palestinien, adressant ses remerciements au Souverain, au Parlement marocain et à tout le peuple marocain qui a exprimé sa solidarité, à travers les dernières marches de soutien au peuple palestinien.

Cette rencontre a été l'occasion de discuter des derniers développements de la cause palestinienne suite aux attaques israéliennes envers le peuple palestinien désarmé, qui ont fait beaucoup de morts et de blessés ces dernières semaines.