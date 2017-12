Habib El Malki appelle au renforcement des relations entre les institutions législatives marocaine et portugaise

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a appelé à hisser à un niveau plus élevé les relations de coopération et de concertation entre les deux institutions législatives marocaine et portugaise.

Pour atteindre cet objectif, il a adressé, lors de ses entretiens, lundi à Rabat, avec le Premier ministre portugais Antonio Costa, une invitation à son homologue portugais pour une visite de travail au Maroc, saluant par la même le niveau des relations maroco-portugaises, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Au cours de sa rencontre avec le Premier ministre portugais, qui s'est rendu au Maroc à la tête d'une importante délégation pour présider la 13ème réunion de haut niveau maroco-portugaise, Habib El Malki a mis en valeur l'orientation stratégique du Royaume vers l'Afrique, qui offre d'importantes opportunités de coopération entre le Maroc et le Portugal en vue de conclure des partenariats pour le développement du continent africain dans des domaines vitaux tels que les infrastructures, les services, l’agriculture, l’eau et les énergies renouvelables.

Le président de la Chambre des représentants a, de même, souligné l'importance de promouvoir la coopération culturelle entre les deux pays, d'autant plus que le Maroc adopte la politique d'ouverture sur les autres cultures, mettant en exergue la présence distinguée de la langue portugaise au niveau international en particulier dans le continent africain.

Pour sa part, le Premier ministre portugais a affirmé que le Maroc est l'un des pays amis les plus proches du Portugal, exprimant la détermination de son pays à renforcer ses relations avec le Royaume, qui représente "un modèle démocratique" dans la région.

Profitant de cette occasion, M. Antonio Costa a salué la politique africaine du Royaume menée sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, relevant l’existence de partenariats maroco-portugais en Afrique dans des secteurs importants tels que les banques et les services entre autres.

Il a aussi mis en avant l'importance de la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, rappelant que le Maroc et le Portugal, qui se situent sur deux sites stratégiques de la rive atlantique, cherchent à diversifier leurs ressources énergétiques.