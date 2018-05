Habib El Malki appelle à la création d’un Forum parlementaire économique maroco-coréen

Dans le cadre de la visite de travail et d’amitié qu’il effectue en République de Corée, le président de la Chambre des représentants Habib El Malki s’est entretenu, le 1er mai 2018, avec le président du Forum de la nouvelle Afrique à l’Assemblée nationale, Lee Jo-Young.

Accompagné des membres du Forum nouvellement créé, Lee Jo-Young a reçu la délégation de la Chambre des représentants dans le cadre d’un déjeuner de travail lors duquel un échange constructif a permis aux deux parties de faire l’état des lieux de la coopération parlementaire entre les deux pays, qui ont en partage les principes du libéralisme économique et du pluralisme politique.

Les deux responsables ont exprimé une franche volonté de mettre en valeur le potentiel de coopération entre les deux Assemblées et, partant, favoriser davantage d’interaction entre les deux pays dans les domaines économique, social, culturel et autres.

Dans cet esprit, Habib El Malki a proposé de mettre sur pied un Forum parlementaire économique maroco-coréen, à composition non limitée, et qui comprendrait, en plus des parlementaires, des acteurs économiques. Un tel dispositif, a précisé le président de la Chambre des représentants, ferait office de plateforme de réflexion et d’échanges d’expériences et de bons procédés, à la faveur d’une coopération Maroc-Corée-Afrique effective.

Le responsable coréen a accueilli avec enthousiasme cette proposition et s’est engagé à contribuer activement à son aboutissement.

Afin de concrétiser l’engagement pris, Habib El Malki a invité les membres du Forum de la nouvelle Afrique à l’Assemblée nationale coréenne à effectuer une visite au Maroc. Il a tenu, par ailleurs, à saluer le rapprochement entre les deux Corées et la sagesse qui a rendu possible la rencontre au sommet entre les leaders des deux pays.

Etaient présents à cette rencontre, outre l’ambassadeur du Maroc en République de Corée Chafik Rachadi, Mhamed Chrourou, président du Groupe modernité et authenticité à la chambre des représentants, Toufik Kamil, président du Groupe du Rassemblement constitutionnel, Nouredine Moudian, président du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme et H. Mohamed Moubdi, président du Groupe haraki.