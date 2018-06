Habib El Malki : Le Maroc soutient les efforts du Nigeria en matière de lutte contre le terrorisme

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu lundi 4 juin au siège du Parlement l’ambassadeur de la république du Nigéeria, Baba Garba.

Au cours de cette entrevue, Habib El Malki a fait l’éloge des relations historiques entre le Maroc et le Nigeria, tout en mettant en avant le fait que les deux pays partagent les mêmes valeurs et pratiquent un islam tolérant qui rejette la violence et le fanatisme et accepte l’Autre.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné que le Royaume soutient les efforts consentis par le Nigeria en matière de lutte contre le terrorisme et passé en revue les principaux aspects de la stratégie marocaine pour faire face à ce fléau.

Habib El Malki a également noté qu’à l’instar du Maroc, le Nigeria participe activement au maintien de la paix et de la sécurité dans plusieurs régions du monde en prenant part aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Il a, en outre, affirmé sa détermination à promouvoir la coopération entre les institutions législatives des deux pays et a adressé une invitation au président de la Chambre des représentants du Nigeria en vue d’effectuer une visite officielle au Maroc pour débattre des voies et moyens pour renforcer les liens de coopération bilatérale. Il a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de redynamiser l’action des groupes d’amitié dans les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur de la république du Nigeria a affirmé que la visite historique de S.M le Roi Mohammed VI au Nigeria en 2016 a constitué un tournant dans les relations entre Rabat et Abuja, tout en soulignant que l’accord pour la production d’engrais signé en présence des chefs d’Etat des deux pays a un impact positif et palpable sur l’économie nigériane et que le projet pour la construction d’un gazoduc devant relier les deux pays à l’Europe via plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, va dans le bon sens et selon le plan fixé préalablement.

Baba Garba a aussi salué l’évolution ascendante des relations de coopération entre les deux pays et loué l’engagement de S.M pour le renforcement de celles-ci.

Il a, par ailleurs, insisté sur l’importance de renforcer le transport aérien entre le Maroc et le Nigeria, soulignant que la circulation des personnes a enregistré un grand bond en avant et exprimant son souhait de voir s’élargir le réseau de dessertes aériennes à un plus grand nombre de villes nigériennes.