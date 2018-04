Habib El Malki : Le Maroc a toutes les chances d'être le pays hôte du Mondial 2026

Le Président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné, lundi à Rabat, l'entière disposition de cette institution à collaborer avec toutes les parties concernées par la chose sportive en vue de moderniser l'arsenal juridique et de soutenir la vie sportive marocaine.

S'exprimant lors d'un séminaire organisé par la Chambre, sous le thème "La commémoration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix", en présence de plusieurs athlètes marocains, M. El Malki a relevé l'importance de moderniser et renforcer l'arsenal juridique national relatif à la vie sportive, eu égard au rôle important du sport en tant que levier de développent culturel, éducatif, socio-économique et politique.

Il a mis en avant le rôle vital des pratiques sportives dans l'éducation, la culture, la recherche scientifique et universitaire ainsi que les rapports entre le sport et les domaines économique, social et politique.

S’agissant de la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2026, M. El Malki a fait savoir que cette candidature est celle de l’ensemble du continent africain. Elle est aussi soutenue par les pays arabes frères et les pays amis des quatre coins du monde, s'est-il réjoui, mettant en avant la stabilité et la sécurité dont jouit le Royaume et les infrastructures dont il dispose.

Citant d'autres atouts, M. El Malki a relevé que le Maroc a toutes les chances d'être le pays hôte du Mondial 2026, puisque le dossier marocain répond aux cahiers des charges établis par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et remplit pleinement les conditions requises pour l’organisation de cet évènement mondial.

De son côté, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a indiqué que le sport constitue une opportunité de réussite et un levier pour le développement humain, comme il influe positivement sur la culture et la santé humaine.

Après avoir passé en revue les différents efforts déployés par le ministère pour promouvoir le sport scolaire et soutenir les divers programmes de formation et d'éducation liés à cette pratique dans les zones rurales, M. Amzazi a rappelé la mise en place de 58 centres sportifs accueillant plus de 24.000 élèves dans l'attente de leur généralisation sur l'ensemble des directions régionales.

Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, il a souligné, dans une allocution lue en son nom, la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure le sport, rappelant les efforts déployés pour renforcer le cadre juridique relatif à cette pratique.

Il a également évoqué les projets d'infrastructures lancés dans ce domaine, notamment la construction des terrains de proximité, des salles de sport pluridisciplinaires, des pistes d'athlétisme, faisant ainsi du Royaume une destination de référence dans l'organisation de grands événements sportifs. Pour sa part, le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et résident coordonnateur du système des Nations unies au Maroc, Philippe Poinsot, a indiqué que le sport constitue un levier important pour le développement économique et social, offrant aux jeunes l'opportunité d'apprendre la compétitivité et le dépassement de soi tout en gardant l'esprit sportif.

Le sport est un outil efficace pour prévenir les conflits et promouvoir une culture de la paix à l'échelle locale et globale, a-t-il dit, considérant le sport comme "un langage universel qui rapproche, transcende les différences et favorise l'entente et la concorde".

Le Maroc avait présenté, le 23 août 2013, une proposition visant à faire du 6 avril, la Journée internationale du sport pour le développement et la paix.