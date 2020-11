Habib El Malki : La question de l’intégrité territoriale du Royaume est une question sacrée pour tous les Marocains

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de l'Etat du Qatar à Rabat, Khalid Bin Mohammed Al-Dosari, a réitéré le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume ainsi qu'à l’opération pacifique menée par les Forces Armées Royales pour ouvrir et sécuriser la zone tampon d'El Guerguarat. Au cours d'une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le chargé d'affaires a rappelé l’entretien téléphonique qui a eu lieu à ce sujet la semaine dernière entre l'Emir de l'Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, et S.M le Roi Mohammed VI. Le diplomate a fait part de la volonté du Conseil de la choura qatari de consolider la coopération avec la Chambre des représentants et de renforcer l’échange d'expériences et d'expertises entre les deux institutions législatives, se félicitant à cet égard de l’expérience parlementaire du Royaume. Habib El Malki a, de son côté, exprimé ses remerciements et sa considération pour la position de l’Etat du Qatar en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume. "La question de l’intégrité territoriale du Royaume est une question sacrée pour tous les Marocains, et nous considérons l’unité des peuples et des Etats comme une condition sine qua non de sécurité et de stabilité dans les quatre coins du monde", a-t-il dit. Il a, en outre, salué l’évolution démocratique du Qatar, sous l’égide de Son Altesse l'Emir, se félicitant de l'organisation d’élections des membres du Conseil de la choura l'année prochaine. Le président de la Chambre des représentants a, dans ce sens, souligné la ferme volonté des deux parties de hisser les relations entre les deux institutions législatives, et d’œuvrer avec son homologue, le président du Conseil de la choura du Qatar, à ouvrir de nouveaux horizons de coopération et de solidarité.