Grosse amende pour le PSG

L'UEFA a infligé au Paris SG 98.000 euros d'amende pour une série d'incidents lors de son match de Ligue des champions remporté à domicile face à l'AC Milan (3-0),le 25 octobre dernier, a annoncé l'instance mercredi.



Dans le détail, l'organe disciplinaire de l'instance européenne a condamné le club parisien à 75.000 euros d'amende pour des fumigènes allumés en tribune, 18.000 euros pour avoir bloqué des passages publics et 5.000 pour des intrusions sur le terrain.



Par ailleurs, précise l'UEFA dans une série de décisions prises les 9 et 10 novembre mais publiées mercredi, le Paris SG écope d'une fermeture partielle du Parc des Princes pour sa prochaine rencontre européenne à domicile, prononcée avec sursis et une période probatoire de deux ans.



De son côté, l'AC Milan se voit infliger 20.000 euros d'amende pour "perturbations" parmi ses supporters et 3.000 euros pour l'allumage de fumigènes.