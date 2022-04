Grand Prix Hassan II de tennis: Une exhibition show à la mythique place Jemaâ El Fna à Marrakech

Des stars mondiales du tennis ont participé, dimanche à la mythique place Jemaâ El Fna de Marrakech, à une exhibition show à la veille du début des matchs du tableau final de la 36è édition du Grand Prix Hassan II de tennis. Rehaussé par la participation du Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série n°1 du tournoi(classé 9èmondial), le Belge David Goffin (74èmondial) ou encore le tennisman tunisien Malek Jaziri, cet événement socio-sportif s’assigne pour objectif la vulgarisation de ce sport auprès du public et des jeunes générations. Ces stars mondiales de la discipline en ont profité pour régaler et offrir des moments amusants au public de la place Jemaâ El Fna. Cette exhibition show a été aussi l'occasion pour nombre de jeunes d'approcher et d'échanger quelques balles avec leurs stars préférées de la discipline. Selon le président du Royal tennis club de Marrakech (RTCMA), Aziz Tifnouti, cette initiative cadre avec la stratégie de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) visant à amener le tennis jusqu'aux jeunes dans les quartiers populaires. Le choix de la place Jemaâ El Fna parles organisateurs du tournoi pour ce match d'exhibition n’est pas fortuit, selon M. Tifnouti. Ce haut lieu d’attraction, qui est une adresse incontournable pour tous les Marocains et les visiteurs de la cité ocre, représente l'espace idéal pour faire la promotion du Grand Prix Hassan II et appeler le public à venir nombreux assister aux matchs de ce tournoi, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse. Dans ce contexte, M.Tifnouti, également secrétaire général de la FRMT, a indiqué que cette compétition sportive qui se déroulera sur les courts du RTCMA, connaît la participation de stars de la discipline, dont Félix Auger Aliassime (classé 9èmondial), le Britannique Daniel Evans(26è au classement mondial) et Benoît Paire (classé 49è mondial) vainqueur de la dernière édition en 2019. Le Grand Prix Hassan II offrira, comme à son accoutumée, un plateau de qualité qui va régaler le public, a-t-il assuré. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 36è édition du Grand PrixHassan II de tennis est rehaussée par la participation du triple vainqueur de ce Grand Prix, l’Espagnol Pablo Andújar, alors que le Maroc sera représenté par Elliot Benchetrit (436è mondial) qui a reçu une wild card (invitation) pour le tableau de qualification. Cette 36è édition est la 5è d’affilée organisée par le RTCMA à la cité ocre.