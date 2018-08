Le chercheur Abdelhai Bennis poursuit sa recherche dans les domaines législatif et parlementaire marocain en publiant un «Glossaire des termes politiques, électoraux et parlementaires» qui répertorie les termes les plus courants dans la pratique parlementaire, accompagnés d'explications pour les rendre accessibles aux chercheurs, étudiants et intéressés. Le glossaire de 360 pages (format moyen) comporte mille mots expliqués d'une manière précise et simplifiée et se présente comme une précieuse contribution à la définition de la terminologie parlementaire indépendamment de celle politique et juridique, notamment en l’absence d’un dictionnaire spécialisé en la matière au Maroc.

Dans son ouvrage, l'auteur explique chaque terme en le situant dans le contexte marocain, afin de permettre aux étudiants et aux chercheurs en général, et aux membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers en particulier, de comprendre le vrai sens des termes utilisés au sein de l'hémicycle et d'en identifier l'étymologie et les différents usages. Le chercheur a scindé ce glossaire en cinq parties, la première consacrée à la Constitution et aux lois, la deuxième dédiée au gouvernement, la troisième regroupant les termes relatifs au Parlement, la quatrième contenant la terminologie électorale et la cinquième comportant les termes relatifs à la thématique traitée.

Dans la préface de l'ouvrage, il explique la répétition de certains termes par le fait que chaque partie est indépendante et contient ainsi toute la terminologie s'y rapportant, le but de l'ouvrage étant de permettre aux lecteurs de comprendre chaque terme dans un contexte donné.

Le chercheur exprime son souhait que ce nouvel ouvrage, fruit d'environ 40 années passées au sein du Parlement, contribue à combler le vide en matière de recherche relative au lexique politique, électoral et parlementaire.

Chercheur dans les domaines juridique et politique ainsi qu'en patrimoine, Abdelhai Bennis a publié une trentaine d'ouvrages dont «L'encyclopédie des gouvernements marocains 1955/2016», «Parlement et gouvernement, mémoire et histoire» et «Mémoires d'un 'chaouch' au Parlement».