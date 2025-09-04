Augmenter la taille du texte
Dimanche 7 Septembre 2025

Gianni Infantino salue une “performance exceptionnelle” de l’EN
Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a qualifié, vendredi soir, de “performance exceptionnelle”, la qualification de la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026.

“Quelle performance exceptionnelle! Dima Maghreb, félicitations au Maroc qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde de la FIFA pour la septième fois de son histoire”, a indiqué M. Infantino sur sa page Instagram.

“Nous sommes impatients d'assister à des nouvelles prouesses après votre impressionnant parcours jusqu'en demi-finale de l'édition 2022 au Qatar", a souligné le patron de la FIFA dans un message vidéo.

“C'est un moment tellement particulier pour le football marocain, à l'approche du centenaire de la Coupe du monde de la FIFA en 2030, au cours duquel ce magnifique pays accueillera le monde entier”, a-t-il affirmé.

“Mais pour l'heure, il s'agit de célébrer cette qualification pour la plus fabuleuse édition de la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra en 2026”, a encore soutenu M. Infantino.

Libé

Lu 30 fois

Tags : EN, Gianni Infantino, performance

