Gianni Infantino salue une “performance exceptionnelle” de l’EN

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a qualifié, vendredi soir, de “performance exceptionnelle”, la qualification de la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026.



“Quelle performance exceptionnelle! Dima Maghreb, félicitations au Maroc qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde de la FIFA pour la septième fois de son histoire”, a indiqué M. Infantino sur sa page Instagram.



“Nous sommes impatients d'assister à des nouvelles prouesses après votre impressionnant parcours jusqu'en demi-finale de l'édition 2022 au Qatar", a souligné le patron de la FIFA dans un message vidéo.



“C'est un moment tellement particulier pour le football marocain, à l'approche du centenaire de la Coupe du monde de la FIFA en 2030, au cours duquel ce magnifique pays accueillera le monde entier”, a-t-il affirmé.



“Mais pour l'heure, il s'agit de célébrer cette qualification pour la plus fabuleuse édition de la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra en 2026”, a encore soutenu M. Infantino.