Ghali, le sénile, s’offre une jeune Sahraouie

Au moment où des milliers de séquestrés dans les camps de la honte souffrent de famine, de soif et des suites de la guerre des gangs, le vieux chef du polisario célèbre, avec la bénédiction de son ami Tebboune, ses énièmes noces.



En effet, les séquestrés des camps de Tindouf sont confrontés à des problèmes quotidiens et à de grandes difficultés dus au manque des moyens les plus élémentaires et au détournement des aides humanitaires par des dirigeants qui ne se soucient guère de leur cas et ne cessent de propager des discours de haine et de violence parmi les jeunes qu’ils cherchent à détourner de l’amère réalité qu’ils vivent.



Le séparatiste en chef vient donc d’épouser une jeune fille de la tribu Rguibat Labouihat au moment où les habitants des camps souffrent de misère et de privation. Ce qui montre que le chef des séparatistes n’accorde aucun intérêt à leur situation.



Ce mariage a soulevé plus d’une question parmi les séquestrés qui se sentent exploités par des pseudo-dirigeants qui ne leur accordent aucune importance et les utilisent comme un fonds de commerce et comme un moyen d’enrichissement.

Les séquestrés tiennent la bande du polisario, à la solde du régime algérien, pour responsable de la mort de dizaines de milliers de Sahraouis dans le seul but de s’enrichir.



Ces noces ont permis aux habitants des camps de prendre conscience de ce qu’ils représentent réellement aux yeux de ceux qui les dirigent. C’est-à-dire rien qu’un moyen pour garnir leurs comptes bancaires, envoyer leurs enfants dans les plus grandes écoles du monde et satisfaire leurs fantasmes aussi cruels qu’obscènes.



Ahmadou El-Katab