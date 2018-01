Gad Elmaleh : Les Américains sont extrêmement efficaces et professionnels

C'était il y a trois ans. Quand Gad Elmaleh a décidé de tenter sa chance aux Etats-Unis, il savait qu'il prenait un risque. Le risque de réaliser son rêve. Depuis quelques semaines, il peut se vanter de le toucher du doigt. Après avoir écumé les comedy clubs américains pendant plusieurs mois où "une poignée de gens vous regardent d'un œil en mangeant un burger", Gad Elmaleh est invité sur tous les Late shows les plus populaires outre-Atlantique. Une reconnaissance qui lui fait du bien et qui le fait fantasmer à de nouvelles amitiés. "Je rêve d'être invité au show d'Ellen DeGeneres enregistré dans les studios de Warner Bros, à Burbank. J'ai le pressentiment qu'elle peut devenir mon amie", explique-t-il au Figaro de ce 9 janvier.

L'humoriste a adopté les codes d'un nouveau système et semble s'y sentir plutôt bien. Même si parfois, les façons de faire sont bien loin de ce à quoi il a été habitué en France. "Les Américains sont extrêmement efficaces et professionnels. Avant l'émission, on discute du sketch que je vais faire et j'envoie le texte au producteur. Il le renvoie avec des commentaires. Il vous demande de jouer le texte avec ses notes dans un comedy club. Il faut se filmer et lui envoyer le résultat. Ensuite, il vient avec son équipe me voir le jouer sur scène. Quand j'arrive sur le plateau télévisé, il n'y a aucune surprise", détaille-t-il sans pour autant s'en plaindre.

Restent encore à faire le Late Show de Jimmy Fallon "en février-mars" et peut-être celui d'Ellen DeGeneres donc. Mais ceux-ci ne sont plus qu'accessoires désormais. Gad Elmaleh est bel et bien lancé en tant qu'humoriste aux Etats-Unis. Prochaine étape... La gloire à l'Américaine?