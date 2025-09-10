GPC Papier et Carton : 500 MDH pour transformer le site de Mohammedia en hub industriel innovant

GPC Papier et Carton, filiale du Groupe YNNA et leader national de l’emballage en papier et carton ondulé, annonce un investissement de 500 millions de dirhams (MDH) pour transformer son site de Mohammedia en un hub industriel innovant.



"GPC Papier et Carton investit 500 MDH pour agrandir son site de Mohammedia, porter sa capacité de production annuelle de 90.000 tonnes à 160.000 tonnes d’ici 2030, et créer plus de 100 emplois directs à l’horizon 2027", précise l'entreprise dans un communiqué.



La filiale de YNNA franchit ainsi une nouvelle étape dans son développement avec l’extension de son site, marquée par l’installation de la première machine hybride d’impression numérique sur carton ondulé en Afrique, fait savoir la même source.



En combinant la flexographie pour les aplats et l’impression numérique haute définition pour les visuels complexes, cette technologie permet d’offrir une qualité d’impression optimale, une réduction des coûts de production, et une agilité renforcée pour répondre aux demandes spécifiques, notamment dans l’agroalimentaire.



"La transformation de l’usine de Mohammedia s’inscrit dans le sillage d’une démarche globale de développement durable portée par une stratégie ESG ambitieuse. En effet, GPC Papier et Carton a structuré, en partenariat avec Maghreb Titrisation, le premier fonds de titrisation verte dédié au secteur de l’emballage au Maroc", a affirmé Mounir El Bari, directeur général chez GPC Papier et Carton, cité dans le communiqué.



Et de poursuivre : "Baptisé FT Novus Green Pack, ce mécanisme innovant mobilise pas moins de 250 MDH via la cession de créances commerciales, exclusivement orientés vers des projets à impact environnemental et social positif. Ce fonds est labellisé ESG, assorti d’un registre de suivi dédié et audité par Fidaron Grant Thornton, garantissant ainsi une transparence totale et une gouvernance exemplaire", rapporte la MAP.



Sur le plan environnemental, l’usine de Mohammedia met en œuvre des solutions concrètes pour réduire son empreinte carbone. Les équipes travaillent à l’optimisation énergétique, grâce au recours aux énergies renouvelables, à l’utilisation accrue de papier recyclé et à la revalorisation des rebuts industriels. Les investissements sont orientés vers des machines plus économes et moins polluantes, intégrant des procédés d’impression à faible impact environnemental.



Le volet social occupe également une place centrale. Plus de 15.000 heures de formation ont été dispensées en 2024 à l’ensemble du personnel, renforçant les compétences internes et accompagnant l’évolution des métiers. L’usine met un point d’honneur à garantir la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs à travers des actions de prévention, des audits internes réguliers et des améliorations continues des conditions de travail. Elle s’implique par ailleurs dans des initiatives communautaires en faveur de l’éducation, de l’employabilité locale et de la solidarité.



Dans ce sillage, M. El Bari a souligné qu'en alliant expansion industrielle, innovation technologique et responsabilité environnementale et sociale, l’usine de Mohammedia contribue plus que jamais à renforcer la compétitivité du Made in Morocco, tout en participant activement à la transition écologique, énergétique et économique du pays.



Sur le plan de la gouvernance, GPC Papier et Carton applique une éthique des affaires formalisée par un code de conduite interne et par une panoplie de mécanismes de lutte contre la corruption.



Parallèlement, les enjeux RSE sont suivis à haut niveau et intégrés au sein des comités stratégiques de l’entreprise, avec des indicateurs de performance spécifiques. L’usine publie volontairement ses résultats ESG selon les standards internationaux les plus rigoureux à l’instar du GRI (Global Reporting Initiative) et du CDP (Carbon Disclosure Project).

