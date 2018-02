GP de golf d’El Jadida

Le dernier des trois Grands Prix organisés sous l’égide du R&A de St Andrews s’est disputé du 2 au 4 février au golf de Mazagan.

En dépit de conditions météorologiques difficiles, le succès ne s’est pas démenti puisque plus de 80 golfeuses et golfeurs ont pris part à ce dernier Grand Prix.

Du fait des conditions de jeu, les résultats ont été légèrement en retrait.

Jalil Benazzouz, directeur sportif de la F.R.M.G et Diab Redouane, directeur du golf du Mazagan Beach Resort ont présidé la cérémonie de distribution des Prix qui s’est déroulée dans une bonne ambiance.

Le bilan de ces Grands Prix organisés par la F.R.M.G. s’avère excellent, ce qui l’encouragera certainement à rééditer cette expérience réussie.



Résultats

Dames

1ère Marquet Léïla Golf de Tazegzout 79-85-84 248

2ème Lahsini Nada Oued Fès 81-91-86 258

3ème Hmitou Naima R.G.A.M. 80-96-91 272



Messieurs

1er El Kherraz Amine Palm Golf Casa 77-73-80 230

2ème Chaoui Youssef R.G.A.M. 78-80-77 235

3ème Meski Redouane R.G. El Jadida 79-76-80 235