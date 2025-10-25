Fouzi Lekjaa : Les exploits réalisés par le football marocain sont le couronnement de la Vision de SM le Roi

Les exploits réalisés par les équipes marocaines de football sont le couronnement de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un entretien publié au "Figaro".

"Tout cela est le résultat et le couronnement d’une Vision sportive Royale menée depuis plus d’une décennie et demie", a affirmé M. Lekjaa, rappelant que «tout est parti des Assises du sport en 2008».



Sa Majesté le Roi, a-t-il poursuivi, a "fixé les fondamentaux, dressé une feuille de route claire où les ingrédients de la réussite qu’il fallait mettre en place étaient expliqués et détaillés".

L’autre tournant, a ajouté M. Lekjaa, se trouve dans l’inauguration à Salé de l’Académie Mohammed VI de football. "L’un, sinon le meilleur centre au niveau du football mondial", dont sont sortis, entre autres, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi et Youssef En-Nesyri, tous trois demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Il a, dans ce même contexte, mis en avant l’état d’esprit des footballeurs marocains.

"Le dénominateur commun de toutes les équipes nationales, c’est un état d’esprit. Aujourd’hui, l’état d’esprit de toutes les joueuses et tous les joueurs, c’est d’aller chercher des titres et être capable de rivaliser avec ceux qui étaient considérés comme grands durant l’histoire du football", a-t-il expliqué.

Le président de la FRMF a, en outre, exprimé son ambition d’un titre mondial pour l’équipe seniors après le sacre des Lionceaux au Chili.



"Je pense qu’on va assister, dans les plus brefs délais, à une équipe marocaine, africaine ou arabe, championne du monde au niveau des seniors. En tout état de cause, pour nous aujourd’hui, il n’y a pas de raison de ne pas aller chercher ces trophées", a-t-il dit, car "l’expertise du football est universelle".



"L’équipe marocaine est l’équipe nationale de tous les Marocains là où ils sont : ceux qui jouent au niveau national, ceux qui sont formés au niveau national et ceux qui sont formés ou jouent à l’étranger", a-t-il insisté, mettant en avant le rôle de l’Académie Mohammed VI, qui forme de jeunes talents chaque année, évoluant aux niveaux national et international.