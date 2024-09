Forum arabe de l'eau. Focus sur l'expérience marocaine en matière de gestion intégrée et durable des ressources hydriques

L'expérience et l'expertise accumulées par le Maroc dans le domaine de la gestion intégrée et durable des ressources en eau à la lumière des changements climatiques, en vue d'assurer la sécurité hydrique et alimentaire, ont été mises en avant à Abou Dhabi.



Lors de la 6ème édition du Forum arabe de l'eau, qui s'est tenue récemment aux Emirats arabes unis sous le thème "Pour un avenir hydrique plus prospère et plus résilient", Samira El Hawat, chargée de mission au sein du ministère de l’Equipement et de l'Eau, a mis l'accent sur les efforts importants et l'expertise du Royaume en matière de gestion des ressources en eau, relevant que cette expérience suscite l'intérêt de plusieurs pays.



Il s'agit notamment de la construction et de l'exploitation de barrages, la protection contre les inondations, la réutilisation de l’eau usée, la protection et la préservation des eaux souterraines ainsi que le dessalement de l’eau de mer et l'intégration des énergies renouvelables, a expliqué Mme El Hawat lors de ce forum organisé par le Conseil arabe de l'eau, en coordination avec la Conférence mondiale des services publics.



Mme El Hawat a notamment évoqué la politique du Royaume en matière de construction de barrages depuis 1967 et de réalisation des stations de traitement des eaux pour réutilisation et des stations de dessalement de l'eau de mer, notant que le Maroc a œuvré à généraliser l'approvisionnement en eau potable dans les centres urbains et à 99% dans les villages, en plus de l'irrigation de deux millions d'hectares de terres agricoles. Dans le cadre de sa stratégie visant l'adaptation au dérèglement climatique et la limitation des effets de la sécheresse, le Maroc a continué ses efforts pour le développement de l'offre en eau, la construction des barrages de grande et moyenne taille, la promotion de l'interconnexion des bassins hydriques et la collecte des eaux pluviales, a-t-elle fait remarquer.



Il s'agit aussi d'améliorer l'utilisation des eaux non conventionnelles grâce au dessalement de l'eau de mer, à la réutilisation des eaux traitées et à la recharge artificielle des nappes phréatiques, a ajouté Mme El Hawat. Elle a indiqué que cette stratégie a été accompagnée par un ensemble de mesures telles que l'économie d'eau en irrigation, l'augmentation de la productivité des réseaux de distribution, l'efficacité en eau des unités industrielles ainsi que le lancement de campagnes de sensibilisation.



Le Forum arabe de l'eau a mis en avant des solutions et des initiatives durables à même de parvenir à une économie circulaire de l'eau, garantissant un meilleur avenir hydrique pour tous.



Cet évènement a été l'occasion de discuter d'une série de questions vitales, dont la gestion des ressources en eau transfrontalières, le changement climatique et la protection des ressources en eau dans le monde arabe.