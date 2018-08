Forte présence marocaine dans les commissions du CIO

Avec l'omniprésence de Nawal El Moutawakel et de Hicham El Guerrouj au CIO et la confirmation de Bouchra Hajij à la commission "culture et patrimoine olympique", le Maroc conforte bel et bien sa forte représentativité au sein de l’instance sportive olympique internationale.

Première femme arabe et africaine dans l’histoire des Jeux olympiques à avoir remporté une médaille d’or (Los Angeles1984), Mme El Moutawakel n’a plus quitté le CIO depuis qu’elle y avait mis les pieds en (1997-1998).

En effet, elle y avait exercé plusieurs fonctions: membre du bureau exécutif, vice-présidente ou encore présidente de la commission de coordination des JO Rio-2016.

Actuellement, elle est membre dans trois commissions, à savoir "affaires publiques et développement social par le sport", "communication" et "femme dans le sport".

Pour sa part, El Guerrouj a été élu en 2004 pour une durée de huit ans, membre du CIO et de la commission des athlètes.

Double champion olympique (1500m et 5000m) et légende de l’athlétisme national et international, il est désormais membre de la commission "entourage des athlètes".

De son côté, la présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Mme Bouchra Hajij, a été confirmée au poste de membre de la commission "culture et patrimoine olympique".

Première femme à diriger une Fédération marocaine des sports, Mme Hajij siège également dans le comité exécutif de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), occupe la fonction de vice-présidence de la Confédération africaine de la discipline et préside la Commission féminine de l'Union arabe de volley-ball.