Festival du livre de Paris : La présence de plus de 50 auteurs marocains a démontré la richesse de la scène littéraire du Royaume

La présence de plus de 50 auteurs marocains au Festival du livre de Paris 2025, tenu du 11 au 13 avril au Grand Palais de la capitale française, «a démontré la richesse» de la scène littéraire du Royaume, invité d’honneur de cette édition, se sont félicités les organisateurs de ce grand rendez-vous parisien de la littérature.



«La présence de plus de 50 auteurs marocains et 38 maisons d’édition à l’occasion de l’invitation d’honneur faite au Royaume du Maroc a démontré la richesse de leur scène littéraire», a souligné la direction du festival qui livrait dans un communiqué le bilan de l’édition 2025.



Parmi les moments forts de la présence marocaine, les organisateurs citent les interventions des auteurs Rim Battal, Myriam Jebbor, Kebir Mustapha Ammi et Leïla Slimani, entre autres.

Dans le cadre d’une programmation spéciale "Lettres du Maroc", le festival avait réuni au sein du pavillon national «des figures confirmées et de nouvelles plumes», avec pas moins de 46 événements mettant en lumière "la diversité de la production littéraire marocaine", rappelle-t-on.



Au total, 114.000 visiteurs, dont 43% de moins de 25 ans, ont répondu présent lors de cette quatrième édition du festival, marquée par une programmation «exceptionnelle» et «riche» avec la participation de près de 1200 auteurs et 450 maisons d’édition, selon les organisateurs qui se réjouissent du succès du festival, et notamment de son attractivité internationale.



«L’attractivité internationale du Festival du livre de Paris se confirme avec la présence de 12 pays, une dimension qui devrait se maintenir encore dans les prochaines années », assure la direction du festival, ravie de voir cet événement rassembler les plus grandes voix de la littérature contemporaine et résonner trois jours durant sur les 11 scènes du Grand Palais, mélangeant les genres : bande dessinée, littérature jeunesse, romance, fantasy, polar ou encore sciences humaines.



Cette année, relève-t-on, le Festival du livre de Paris a «croisé les disciplines artistiques telles que le cinéma, le spectacle vivant, ou encore des expositions et performances et a mis à l’honneur toutes les littératures ».



La prochaine édition du festival aura lieu du 17 au 19 avril 2026, conclut le communiqué.

A rappeler que le Maroc participait cette année au Festival du livre de Paris en tant qu’invité d’honneur avec un pavillon qui s’étendait sur 330 m² offrant une programmation aussi riche que variée, avec 28 rencontres sur l’espace conférences, 16 panels sur des thématiques littéraires et sociétales, 10 présentations de livres, 2 performances artistiques (slam et théâtre), ainsi qu’un panel international sur le "Destin atlantique France-Maroc", en rapport avec la thématique de cette édition « la mer».