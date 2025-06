Festival du film arabe de Casablanca : 31 productions en compétition lors de la 6ᵉ édition

La 6ᵉ édition du Festival du film arabe de Casablanca, qui se tiendra du 13 au 20 juin courant, verra la participation de 31 films en compétition, représentant 13 pays arabes, ont annoncé mercredi les organisateurs de l'événement.



Un total de 12 films participeront à la compétition des longs-métrages de fiction et documentaires, tandis que la compétition des courts-métrages de fiction et documentaires portera sur 19 films, ont-ils précisé lors d'une conférence de presse tenue à Casablanca.



Les organisateurs ont également mis en lumière les principales composantes du programme de cette manifestation artistique et culturelle, soulignant que les critères de sélection des films reposaient sur leur qualité et leur présentation en avant-première au Maroc.



Ils ont rappelé que le Festival du film arabe de Casablanca, organisé par l'Association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la commune de Casablanca et le Centre cinématographique marocain (CCM), a réussi au fil de ses précédentes éditions à attirer une élite de stars et de professionnels du cinéma arabe, notant que l’édition de cette année s’annonce prometteuse, avec une programmation cinématographique riche et de qualité.



A cette occasion, la présidente du festival, Fatima Nouali Azar, a affirmé que cette 6ᵉ édition ambitionne, à l’instar des précédentes, de constituer un événement artistique et culturel d’envergure, ajoutant que la programmation de cette année se distingue par la sélection de films arabes de haut niveau.



Dans une déclaration à la MAP, elle a indiqué que l’ensemble des films participant à cette édition jouissent d’une grande notoriété dans le monde arabe, mettant en avant la forte présence de cinéastes arabes, que ce soit au sein des jurys ou parmi les personnalités honorées.



Mme Nouali a également précisé que le programme du festival comprend un atelier d’écriture de scénario animé par le scénariste égyptien Mohamed Abdel Khalek, et un atelier de réalisation cinématographique dirigé par l’artiste marocain Abdellah Chakiri, en plus de l’organisation d’une conférence sur le cinéma, d’une master class avec les artistes Ahmed Helmy et Younès Megri, ainsi qu’un panorama de films marocains et arabes.



De son côté, le directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, a affirmé, dans une déclaration similaire, que le soutien apporté à ce festival découle de la conviction en sa capacité à contribuer au renforcement du rayonnement de Casablanca, aussi bien sur le plan arabe qu’international.



Et d'ajouter que l’édition de cette année proposera une programmation riche et variée, avec plus de 30 films au programme, soulignant l’intérêt croissant pour cet événement culturel et artistique.



A noter que cette nouvelle édition sera marquée par un hommage à deux grandes figures du cinéma arabe, à savoir l’acteur égyptien Ahmed Helmy, considéré comme l’un des visages emblématiques du 7ᵉ art grâce à ses performances remarquées au théâtre, à la télévision et au cinéma, ainsi que l’artiste marocain Younes Megri, l’un des noms les plus brillants du paysage cinématographique marocain de ces dernières années.



Selon les organisateurs, le jury de la compétition des longs-métrages sera présidé par le réalisateur et producteur marocain Nabil Ayouch. Il réunira la critique tunisienne Henda Haouala, l’acteur égyptien Bassem Samra, le réalisateur irakien Ahmed Yassin Al-Daraji et l’actrice marocaine Nisrin Erradi.



Quant au jury des courts-métrages, il sera présidé par le réalisateur et écrivain marocain Hicham Lasri. Il sera composé de l’actrice égyptienne Shery Adel et de la réalisatrice jordanienne Darin Sallam.