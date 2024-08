Festival des Plages: Mehdi Fadili met le feu sur la scène de Nador

Ateliers



L’Institut Cervantes de Tétouan organise, du 24 septembre au 19 novembre, des ateliers intitulés "Récits de ta vie" (Relatos de tu vida).

Cette initiative culturelle s’inscrit dans le cadre du projet "Tétouan, ville de coexistence" et vise à organiser et transformer les témoignages recueillis en récits pouvant être publiés, ainsi qu’à les compiler avec d’autres publications connues et disponibles en librairie.

Selon les organisateurs, un atelier sera organisé à la fin de la période de collecte des témoignages oraux pour apprendre aux participants à transformer les informations en écrits répondant aux normes littéraires.





Festival



La 25ème édition du Festival Cèdre Universel du court métrage sera organisée du 07 au 10 novembre à Azrou et Ifrane sous le thème "Les jeunes créateurs, gageure pour l'avenir du cinéma".



Selon un communiqué de la direction du 25ème Festival Cèdre Universel du Court métrage, un programme aussi bien riche que varié a été concocté dans le cadre de cette édition initiée par l’Association ciné-club enfance et jeunesse d’Azrou.



Ce programme comporte du Ciné animation en plein air et animation musicale au profit des jeunes et des élèves des établissements scolaires des villes d’Azrou et d’Ifrane et une soirée en hommage à un grand nombre de stars du cinéma marocain.



Il porte aussi sur des rencontres ouvertes avec les jeunes créateurs, des tables rondes et débats sur la production et le métier de producteur, des concours d’écriture de scénarios, des mastersclass avec des stars du cinéma et une exposition de nouveaux ouvrages sur le cinéma, ainsi que des ateliers de formation en matière d’écriture de scénario et la mise en scène avec des encadrants professionnels.