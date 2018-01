Fès célèbre la 32ème Journée nationale de l’architecte

La 32ème Journée nationale de l’architecte sera célébrée ce weekend à Fès, autour de la thématique ‘’L’architecture au service du citoyen’’. Initiée par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et l’Ordre national des architectes, cette rencontre se tient en commémoration du 32ème anniversaire du discours prononcé le 14 janvier 1986 par Feu SM Hassan II devant le corps des architectes et du 12ème anniversaire de la Lettre Royale adressée par SM le Roi Mohammed VI aux architectes le 18 janvier 2006.

Cette journée sera suivie par l’organisation de la 2ème édition du Festival de l’architecture, qui aura lieu du 15 au 19 janvier à Fès, Taza et Meknès.

Selon le ministère, cet évènement constitue l’occasion de célébrer l’architecture et l’architecte et offre un espace de débat et de partage autour des thématiques qui ont trait à l’architecture au Maroc, qui connaît aujourd’hui un ‘’tournant historique’’, eu égard aux nouvelles lois et aux décrets relatifs à l’exercice de la profession.

Cette commémoration constituera aussi une occasion de partage et d’échange autour de questions de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine architectural national, des défis de la durabilité dans la production architecturale marocaine et du rôle citoyen de l’architecte.

A ce titre, une série de conférences, d’expositions et d’ateliers de réflexion sont au programme, avec la participation de partenaires institutionnels, de professionnels, d’invités internationaux et d’acteurs de la société civile, dans le but de sensibiliser l’ensemble des participants sur les réalités de l’exercice de la profession d’architecte et des perspectives qui s’offrent pour le devenir de l’architecture au Maroc.

Dès ce samedi, la cité idrisside verra l’organisation d’une série d’activités, dont le lancement des travaux de revalorisation d’une ruelle à ‘’Hay Zaza’’ et de mise à niveau paysagère d’une partie de ‘’la place de la résistance’’, l’inauguration des travaux d’un pont métallique à tannerie ‘’Chouara’’ et la mise en lumière d’une porte urbaine à ‘’Bab Boujloud’’.

La journée du dimanche sera marquée par des conférences et débats animés par des architectes marocains et étrangers de renom, ainsi que des séances d’hommage et des signatures de conventions.

Au menu de la 2ème édition du Festival de l’architecture, les villes de Fès, Taza et Meknès verront l’organisation d’expositions, d’ateliers de dessins, de conférences et de visites guidées aux sites patrimoniaux des anciennes médinas.