Faux et usage de faux polisariens à l'international

Selon des sources des camps de Tindouf, la direction du polisario vient de mettre sur pied un réseau international de traite des êtres humains. En créant ce réseau, les pantins séparatistes cherchent à porter atteinte à l’image du Maroc en Europe en y envoyant clandestinement des séquestrés des camps de la honte où ils se feront passer pour des Sahraouis marocains fuyant les provinces du sud du Royaume à cause de soi-disant violences et mauvais traitements.



Le réseau dont les chefs sont basés à Tindouf en terre algérienne et qui a des connexions dans différents pays européens, facilite le déplacement des séquestrés en échange d'importantes sommes d'argent. La coordination se fait par le biais de médiateurs résidant en Algérie qui fixent une date pour une première prise de contact afin de verser une partie du montant. Vingt jours après, le candidat à la contrebande reçoit des papiers de voyage avec un visa de sortie et verse le reliquat du montant convenu.



Une fois en Europe, le clandestin rencontre une personne qui lui fournit de nouveaux documents falsifiés prétendant qu'il provient des régions de Laâyoune, Smara, Boujdour ou Dakhla. Ensuite, il signe une déclaration où il prétend avoir subi des violences et être torturé par les autorités marocaines, alors qu'en son âme et conscience, il sait parfaitement qu’il n'a jamais mis les pieds sur le sol marocain, et qu'il est né dans les camps de la honte à Tindouf où il a grandi et toujours vécu.



Récemment, les membres de ce réseau ont réussi à duper les autorités françaises, permettant à bon nombre de jeunes séquestrés des camps de Tindouf se faisant passer pour des Sahraouis originaires des provinces marocaines du sud d'obtenir l'asile.



L’objectif de la direction du polisario qui est le principal instigateur de ce micmac diabolique, en plus du profit pécuniaire, est de discréditer les autorités marocaines auprès de certaines organisations européennes. A cet égard, cette opération bénéficie d’une attention particulière de la part des chefs du polisario qui n’hésitent pas à mettre leurs propres véhicules à la disposition des passeurs pour le transport des clandestins. En outre, la direction du polisario parvient ainsi à se débarrasser de ses opposants les plus virulents qui dénoncent la gabegie et les détournements dans les camps de Tindouf.



Les exemples de ces clandestins sont légion, nous en citons celui du jeune Al-Najim Saeed Ghala, qui a publié sur sa page Facebook des vidéos relatant les différentes étapes de sa sortie d’Algérie et son arrivée en France.



Bien que l'intéressé n'ait pas donné de détails concernant l'obtention des documents et du visa, ou la façon dont il est parti des camps vers les pays européens, tout le monde sait que ce réseau qui est un secret de polichinelle dans les camps avait contribué à son déplacement, et que la direction du polisario a indirectement facilité sa sortie, pour se débarrasser de lui et des problèmes que causent ses sorties médiatiques dénonçant les innombrables irrégularités des dirigeants du polisario et tout ce qui se passe à l'intérieur des camps, à commencer par la corruption du gang du polisario.



Ce qui est sûr, c'est que si les magouilles de ce réseau international ne sont pas stoppées, l’Europe sera envahie par une grande vague d'émigration clandestine.



Ahmadou El-Katab