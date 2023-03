Fashion Week : Un mannequin prend feu en plein défilé de mode (et c’était voulu)

Une marque de luxe a littéralement mis le feu lors d’un défilé de la Fashion Week de Paris ce mardi. Littéralement. Un manteau s’est enflammé pendant que le mannequin défilait devant le public, rapporte le HuffPost.



Il ne s’agit cependant pas d’un incident mais d’un coup d’éclat voulu et pensé par la marque Heliot Emil. Pour son défilé « Connected Forms » de la collection automne hiver 2023, les créateurs ont imaginé ce spectacle époustouflant et dangereux. La vidéo de la scène, largement relayée sur les réseaux sociaux, a déjà été vue plus de 200.000 fois.



Le mannequin ne semblait absolument pas gêné par les flammes qui s’échappaient de sa parka, son sac et son pantalon. Les spectateurs ont eux été surpris et effrayés – surtout au premier rang. Par sécurité, le feu était évidemment contrôlé et une équipe se tenait prête à réagir avec des extincteurs au moindre problème, précise le HuffPost.



Heliot Emil est encore une jeune marque, lancée en 2017. Créée par deux frères danois, Julius et Victor Juul, elle est désormais connue pour ses collections monochromes composées de vêtements d’apparence simple et majoritairement unisexe.