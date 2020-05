Fake news concernant les examens des classes préparatoires

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti, samedi, la publication d'un nouveau communiqué portant sur le report des examens réservés aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles.

Dans une mise au point, le ministère a souligné que le communiqué véhiculé concernant ce sujet est faux, assurant qu'il n'a publié aucun nouveau communiqué au sujet des examens réservés aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles.

Le ministère a rappelé que tous ses communiqués sont publiés sur son site web et ses pages officielles dans les réseaux sociaux et que tout document ne répondant pas à ces critères n'est que fake news.

Par ailleurs, le responsable de ce département ministériel, Saaid Amzazi, a démenti, vendredi, avoir un lien quelconque avec un faux compte dans un réseau social qui porte son nom et poste des commentaires inappropriés.

Dans une mise au point publiée sur son compte Facebook officiel, il a indiqué que "quelqu'un utilise un faux compte portant mon nom sur le réseau social Facebook, pour poster des commentaires inappropriés et infondés, dans le but d’induire l’opinion publique en erreur".

"J’attire l’attention des visiteurs de ce site que je n’ai absolument aucun lien avec ce qui a été publié et que je dispose d’un compte officiel pour communiquer avec les citoyens", a-t-il souligné.

Le ministre a affirmé qu’il "se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre de la/des personne(s) qui usurpe(ent) mon identité, à travers de fausses pages portant mon nom et véhiculant des fakes news, conformément aux lois en vigueur".