Face au coronavirus, les universités britanniques limitent la casse

Loin de sa Guinée Equatoriale natale,Agnesrévise dansla bibliothèque de l'université anglaise de Coventry, bien décidée à poursuivre ses coûteuses études malgré les strictes restrictions liées à la maladie deCovid-19 et des enseignements partiellement dispensés en ligne.



Contrairement à cette ancienne Miss Guinée Equatoriale, ces contraintes et les difficultés de voyager en pleine pandémie ont rebuté nombre d'aspirants étudiants étrangers pour la rentrée de septembre à Coventry, ville du centre de l'Angleterre au riche passé industriel



Al'instar d'autres établissements, l'université estime limiter la casse redoutée. Car le monde universitaire britannique, aux prestigieusesinstitutions attirant des élèves du monde entier, craignait de chavirer avec la fuite de ces étudiants aux frais de scolarité majorés, qui représentent une source essentielle de revenus. "Cela n'a pas été facile pour moi. J'ai passé la pandémie loin de ma famille, mon isolement a été d'autant plus difficile" durant le confinement, explique à l'AFP Agnes Genoveva Cheba Ade, 26 ans, qui étudie les sciences économiques depuis 2017. "J'ai parfois lutté contre l'anxiété et la dépression et je me sentais un peu submergée", raconte-t-elle. Mais "je viens d'une famille modeste et donc le fait d'être ici à l'université aujourd'hui (...), c'est vraiment quelque chose que je dois chérir tous les jours".



Sur le campus, où les cours ont repris mi-septembre partiellement en ligne et en personne, lesrappels à l'indispensable distanciation physique sont omniprésents. Pour accéder à la bibliothèque, en suivant un strict parcours à sens unique ponctué de stations de gel désinfectant, il faut désormaisréserversa place puis désinfecter son poste de travail avec des lingettes mises à disposition. Le port du masque y est "encouragé" mais pas obligatoire. La vie sociale est désormais très encadrée. Les activités de bienvenue pour les nouveaux étudiants étrangers se déroulent en partie de manière virtuelle, un "défi" pour socialiser dans un universtotalement nouveau, explique à l'AFP George Okata, chargé des étudiants internationaux au sein de l'association étudiante de Coventry. Jusqu'à présent, l'université n'a pas connu de foyer de nouveau coronavirus, malgré la résurgence de l'épidémie qui a fait environ 42.000 morts au Royaume-Uni, le pire bilan en Europe. Dans d'autres établissements, la rentrée s'est accompagnée de contaminations contraignant des centaines d'étudiants à s'isoler



Lesrestrictions ontrefroidi beaucoup d'étudiants internationaux. A Coventry, les arrivées de nouveaux étudiants ont diminué de moitié en septembre, selon Ian Dunn, doyen de l'université qui accueille quelque 35.000 jeunes, dont un tiers d'étrangers. Mais "les candidatures étaient très élevées, et les gens reportent le moment où ils veulent commencer", avec des rentrées organisées également en janvier et en mai, nuance-til auprès de l'AFP. "Le mois de janvier semble positif" et "nous avons de solides réserves nous permettant d'affronter des tempêtes comme celle-ci".



Loin dessombres prédictions qui faisaient état au printemps d'un possible effondrement des inscriptions des étudiants étrangers cette année, l'UCAS, organisme attribuant les places, a constaté une hausse de 9% des admissions pourles étudiantsinternationaux en premier cycle (mais une baisse de 2% pour les Européens). La pression financière persiste malgré toutsurles universités, qui investissent massivement pour développer un enseignement en ligne de qualité et doiventse préparer au choc de l'après-Brexit. "Cela ne signifie pas nécessairement que toutes ces personnes vont effectivement venir", souligne Nick Hillman, du Higher Education Policy Institute (HEPI), un centre de réflexion surl'enseignement supérieur, interrogé par l'AFP. De plus, "beaucoup d'étudiantsinternationaux sont des étudiants de troisième cycle", précise-t-il, et la crainte est forte aussi de voir les abandons grimper, l'expérience universitaire ne répondant plus aux attentes.



"Il n'est toujours pas totalement clair combien d'étudiants internationaux ayant reçu une offre viendront cet automne, et nous avons peu de temps pour convaincre les candidats indécis qu'ils peuvent venir étudier au Royaume-Uni en toute confiance", abonde un porte-parole de Universities UK (UUK), l'organisation représentative des universités britanniques. Certains établissements, à l'instar de la Queen's University de Belfast, ont décidé de recourir à la manière forte, affrétant un vol pour amener des centaines d'étudiants chinois, selon le journal The Times.