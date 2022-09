FRMJAMA se retire de deux manifestations sportives abritées par la Tunisie

La Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA) a décidé de ne pas participer à deux manifestations sportives qui seront abritées par la Tunisie en septembre.



Selon un communiqué de la Fédération, il s'agit du championnat arabe des clubs champions et des championnats juniors, cadets et minimes, prévus du 6 au 12 septembre.