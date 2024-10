FNF de Tanger : Du nid douillet au palais des rêves !

Le Festival national du film de Tanger (FNF), grand-messe cinématographique incontournable des cinéphiles des années durant, vient d'opérer un changement de décor. Du mythique Cinéma Roxy, lieu emblématique pour les amoureux du septième art, l'événement s'est installé dans un écrin tout neuf : le somptueux Palais des arts et de la culture.



La 24ème édition du festival se démarque par ce choix audacieux, qui dénote d’une volonté d'offrir au public une expérience cinématographique encore plus riche et immersive. Le nouveau site, véritable joyau architectural de 24.000 m², dispose d'infrastructures modernes et spacieuses, capables d'accueillir un public nombreux et varié.



La salle principale, d'une capacité de 1.300 places, promet des projections grandioses, alors que les deux salles annexes, de 200 places chacune, offrent une atmosphère plus intimiste de films et empreinte d’une ambiance calfeutrée.



Bien plus qu'un simple complexe cinématographique, le Palais des arts et de la culture est un lieu de vie foisonnant. Il abrite de même quatre pavillons dédiés à la création artistique, deux galeries d'art, un studio d'enregistrement et des zones pour enfants.



Les festivaliers pourront ainsi profiter d'une programmation éclectique, mêlant projections de films, ateliers, expositions et rencontres avec des professionnels du septième art, marquant une nouvelle étape de l’histoire du Festival soucieux d'explorer de nouvelles perspectives et d'attirer un public encore plus large.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Palais des arts et de la culture de Tanger, Rachid Amahjour, a souligné que l’organisation du FNF dans l’enceinte de ce prestigieux espace, qui a ouvert ses portes le 30 avril dernier, s’inscrit dans le cadre de la programmation concoctée par la direction en vue de promouvoir et mettre en valeur les arts et la culture marocaine.



Cet édifice imposant se veut un espace ouvert à toutes les activités artistiques nationales et internationales afin de favoriser un véritable échange interculturel, a-t-il dit, ajoutant que cette ouverture reflète l’engagement de la direction à promouvoir la diversité des expressions artistiques et à enrichir le patrimoine culturel commun.



"Outre les différents espaces et les salles d’exposition et de projection, le Palais comporte une annexe de l’Institut national des beaux-arts, une autre de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma, ainsi qu’une annexe de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle", a précisé M. Amahjour.



Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival national du film de Tanger organisé du 18 au 26 octobre s'annonce comme un événement captivant à même de tenir en haleine les cinéphiles durant les prochains jours.



Avec une sélection variée et riche de films nationaux, cette manifestation cinématographique mettra en avant non seulement les œuvres contemporaines, mais aussi les créations novatrices qui illustrent la diversité du septième art marocain.



Au menu de cet événement figurent aussi des tables rondes autour de diverses thématiques, notamment "l’écriture de scénarios de films pour enfants", "l’intelligence artificielle et l’avenir du cinéma: l’émergence d’un acteur essentiel", "le financement de l’industrie cinématographique" ou encore "le cinéma d’animation au Maroc: les chemins de la reconnaissance".