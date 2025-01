FITUR 2025 : Le Maroc dévoile le potentiel touristique de ses régions

Opération de charme réussie pour les régions marocaines en terre ibérique. L’offre touristique présentée lors de la 45ème édition du Salon international du Tourisme (FITUR) 2025 à Madrid, a capté l’attention à la fois des visiteurs lambda que des investisseurs qui ont visiblement été conquis par sa richesse, sa consistance et sa diversité.



Le Pavillon marocain à cette grand-messe du tourisme mondial a fait la part belle aux régions leur consacrant un espace dédié pour exhiber leur grand potentiel touristique et révéler pleinement leurs attraits naturels, patrimoniaux et culturels.



A travers leurs stands, les régions proposent une mosaïque d’expériences authentiques de voyage et de découvertes uniques et insoupçonnées qui font de la destination Maroc un lieu singulier et une valeur sûre.



Cette année, les régions d’Errachidia et de Tanger, véritables emblèmes du patrimoine culturel et naturel du Royaume, sont mises à l’honneur. Une bonne place leur a été réservée au sein du stand pour mettre en avant leurs atouts uniques et étaler la richesse de leurs territoires.



Le pavillon du Maroc à cette foire internationale présente toutes les opportunités de tourisme qu'offre le Royaume. Il se veut une vitrine d'excellence d'un tourisme marocain en plein essor, s’est félicité l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.



Cette dynamique vertueuse du tourisme national est portée au niveau des régions par des acteurs engagés, à l’image de Rkia Alaoui, présidente du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui assure que les régions constituent un véritable levier de mise en valeur du potentiel économique du pays.



"Nous avons tenu à venir en force, avec une délégation composée d’élus, de représentants de la Chambre de Commerce et du Conseil Régional d’Investissement car nous sommes conscients de l’opportunité précieuse que représente ce genre d’événement pour promouvoir notre région, attirer les investisseurs et concrétiser la Vision 2030 du développement touristique", a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP.



Avec une connectivité aérienne renforcée reliant Tétouan à des villes espagnoles comme Madrid, Malaga ou Séville, la région du Nord met en avant non seulement ses plages ensoleillées, mais aussi son riche arrière-pays, avec des lieux emblématiques tels que Chefchaouen, "la perle bleue", particulièrement promue auprès du marché espagnol.



Plus au sud, Drâa-Tafilalet se distingue comme une terre d’émerveillement, où les dunes dorées de Merzouga attirent chaque année un grand nombre de visiteurs.



"En 2024, plus de 10.000 touristes, majoritairement espagnols, ont exploré la région, avec Merzouga en tête de leurs destinations favorites", a déclaré à la MAP, Soufiane Bachar, représentant du CRT de Drâa-Tafilalet.



Pour maintenir cet élan remarquable, la région mise sur la valorisation de ses richesses naturelles et culturelles, tout en accélérant des projets structurants tels que la réouverture d’hôtels fermés à Ouarzazate, a-t-il relevé.



La région de Marrakech-Safi a également veillé à avoir une présence remarquée et une participation très active à la foire de Madrid. Le but est de consolider sa position de première destination des touristes espagnols au Maroc et renforcer sa place de leader auprès des visiteurs internationaux.



Son président, Samir Goudar, a confié que la participation de la région de Marrakech avec une importante délégation va au-delà de la promotion de la ville ocre.

On s’attache à soutenir l’ensemble des acteurs marocains ici présents dans l’esprit de favoriser une dynamique collective pour le rayonnement du tourisme national à l’échelle mondiale, a-t-il dit.



FITUR est le deuxième Salon au niveau international dédié à l'industrie touristique et le leader sur les marchés ibe riques et latino-américain.

Il constitue ainsi une plateforme idéale pour promouvoir la destination Maroc auprès des grands acteurs mondiaux du secteur.



Cette année, FITUR connait la participation de plus de 9.500 entreprises issues de 156 pays et s’attend à une fréquentation record aussi bien de la part des professionnels (150.000) que des visiteurs (100.000).



Par Hind RAHMOUNE (MAP)