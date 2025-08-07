Exercices militaires Corée du Sud/USA : Pyongyang dit qu'il sera "ferme" en cas de provocations


Lundi 11 Août 2025

La Corée du Nord aura une "attitude ferme et déterminée" en cas de provocations dans le cadre d'exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, a déclaré lundi son ministre de la Défense à un média d'Etat.

Cette mise en garde intervient alors que Séoul et Washington doivent mener du 18 au 28 août leurs traditionnels exercices militaires annuels baptisés "Ulchi Freedom Shield", visant à protéger le pays de la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire.

"Les forces armées de la Corée du Nord vont faire face aux exercices de guerre des Etats-Unis et de (la Corée du Sud) avec une attitude ferme et déterminée dans leur action... au niveau du droit à l'auto-défense", a déclaré No Kwang Chol selon un communiqué publié par l'agence nationale de presse.

Les Etats-Unis sont un allié clé et de longue date de la Corée du Sud et environ 28.500 soldats américains y sont déployés pour aider à protéger le pays de la Corée du Nord.
Ces dernières années, Séoul et Washington ont intensifié leurs exercices militaires conjoints et la région a connu un renforcement de la présence de moyens stratégiques américains, tels qu'un porte-avions et un sous-marin nucléaire.

Séoul et Pyongyang ont récemment semblé prendre la voie d'un dégel dans leurs relations, des haut-parleurs émettant de la propagande ayant été retirés par les deux parties de part et d'autre de la frontière.

Le président sud-coréen Lee Jae-myung (centre gauche), arrivé au pouvoir début juin, a promis de tendre la main à Pyongyang, arguant que, "quel qu'en soit le coût, la paix est préférable à la guerre".


