Être double vacciné réduit de moitié les risques de Covid long

La double vaccination permettrait de diminuer de moitié les risques de Covid long, selon les services santés britanniques et des chercheurs du King's College de Londres, qui ont analysé des données de participants rentrant leurs symptômes, tests et vaccins sur une application, entre décembre 2020 et juillet 2021. L'échantillon incluait 1,2 million de premières doses et 970.000 deuxièmes doses sur des adultes.



Ils ont ainsi découvert que les personnes qui avaient reçu une double dose étaient 47% moins à même de souffrir d'un Covid long si elles étaient infectées.



En outre, l'équipe a trouvé qu'il y avait moins d'hospitalisations, et moins de symptômes aigus chez les personnes vaccinées double dose. Les symptômes les plus communs étaient similaires à ceux des adultes non vaccinés, anosmie, fièvre, toux, maux de tête et fatigue. Mais ces symptômes étaient plus faibles et moins souvent rapportés par ceux qui étaient vaccinés, et ils étaient moitié moins à même d'avoir plusieurs symptômes la première semaine.



Cependant, les gens vivant dans les zones les plus démunies étaient plus à risque d'infection après une seule vaccination.



«En terme de Covid long, c'est une bonne nouvelle que notre étude prouve que la double vaccination réduit de façon significative à la fois les risques d'attraper le virus, et d'avoir des symptômes au long terme, en cas de contamination, explique la docteure Claire Steves, chercheuse principale de l'étude. Cependant, pour les personnes âgées, plus fragiles, et les personnes vivant dans les zones démunies, le risque est plus important, et il faut urgemment qu'elles reçoivent en priorité la deuxième dose et le rappel».