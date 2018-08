Eto’o : Le Mondial au Qatar sera aussi bien, voire meilleur qu'en Russie

Le Mondial-2022 au Qatar "sera aussi bien qu'en Russie, voire même meilleur", a déclaré mardi le Camerounais Samuel Eto'o, nouvelle recrue du Qatar Sports Club.

L'ancien buteur du Barça et de l'Inter Milan, âgé de 37 ans, a comparé la situation du petit émirat avec celle de la Russie, où il a joué de 2011 à 2013 avec Makhatchkala.

"Beaucoup de gens disaient que cela n'allait pas marcher (en Russie)", a déclaré l'ancien buteur des Lions Indomptables du Cameroun, lors de sa présentation officielle.

"Je jouais en Russie et j'ai entendu beaucoup de choses là-bas. Pourtant, la Russie a organisé la meilleure Coupe du monde", a-t-il poursuivi.

"La Coupe du monde au Qatar sera aussi bien qu'en Russie, voire même meilleure", a ajouté Eto'o, le dernier grand nom du foot mondial à avoir rejoint le Championnat du petit émirat.

Avant de s'engager, le triple vainqueur de la Ligue des champions (2006, 2009, 2010) a déclaré avoir demandé conseil à ses anciens coéquipiers Xavi (Al-Sadd) qu'il a côtoyé à Barcelone, et Wesley Sneijder (Al-Gharafa), son ex-partenaire de l'Inter, qui ont franchi le pas avant lui.

"Ils m'ont dit que toutes les conditions étaient bonnes, de saisir cette chance et que c'était bien de jouer ici", a expliqué le Camerounais.

Au crépuscule de sa carrière, Samuel Eto'o a passé ses trois dernières saisons en Turquie, à Antalyaspor (2015-2018) puis Konyaspor, où il n'a passé que six mois.

Son nouveau club a terminé 8e, sur 12, la saison passée.