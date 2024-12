Etats-Unis : Un policier réquisitionne un petit vélo pour enfant et poursuit un voleur

Une scène totalement loufoque s’est déroulée le 23 novembre dans une ville de la banlieue sud de Denver, dans le Colorado (Etats-Unis). Afin de rattraper un homme en fuite, un policier a réquisitionné un petit vélo d’enfant et l’a enfourché pour poursuivre le suspect, rapporte le New York Post.



Toute la scène a été filmée par la caméra-piéton de l’officier ainsi que par les caméras de sécurité de plusieurs riverains du quartier. Le suspect, en voyant le policier qui le recherchait, a pris la fuite en sautant plusieurs clôtures avant de voler une trottinette électrique.



L’agent n’a pas hésité une seule seconde. Sur la vidéo, on le voit sauter à son tour par-dessus plusieurs barrières avant de s’emparer d’un petit vélo vert dans un jardin. Une course-poursuite haletante a ensuite eu lieu. Sur les images filmées par les habitants, on voit le policier juché sur son petit véhicule, dévalant la rue derrière le suspect.



L’homme en fuite a finalement été rattrapé et interpellé grâce à l’intervention d’autres agents. Soupçonné de vol, le suspect était déjà visé par trois mandats, dont un pour vol avec arme. Il sera prochainement poursuivi.



La police de Denver a salué les réflexes du policier cycliste. « Quand vous êtes policier en mission, rien ne se met en travers de votre route, même si votre voiture est loin et que votre suspect s’échappe à trottinette », a-t-elle déclaré. « Ce ne sont pas les roues que les hommes et femmes en bleu utilisent qui comptent, mais le dévouement qui les fait tourner».